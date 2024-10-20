المولودية توقع اتفاقية مع مركز خاص بتحضير الرياضيين

أعلن النادي الهاوي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية شراكة مع المركز الرياضي ” سفالتاز” الخاص بتحضير الرياضيين.

وكشف بيان للمولودية، بأن مراسيم توقيع العقد، جرت بمقر الفريق بالجزائر العاصمة بحضور رئيس النادي الهاوي، محمد خالدي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن هذه الاتفاقية ستصب في صالح العديد من الفروع الرياضية لنادي مولودية الجزائر.

مشيرا إلى أنه ستسمح لرياضيي العميد، باجراء تربصاتهم في أفضل الظروف، نظرا للامكانات الكبيرة التي يوفرها مركز “سالفتاز” الذي يملك تجربة كبيرة في المجال.

كما تسمح الاتفاقية بتوفير خدمات إضافية لرياضي المولودية، ومنحهم مختلف المتطلبات اللازمة خلال الموسم الرياضي الجديد.