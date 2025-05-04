المولودية توقع عقد شراكة مع “إنفينيكس موبيل” للهواتف الذكية

وقّعت صبيحة اليوم الأحد، إدارة مولودية الجزائر، بقيادة الرئيس حكيم حاج رجم، عقد شراكة مع شركة “إنفينيكس موبيل”.

وتعتبر “إنفينيكس موبيل” شركة هواتف ذكية صينية من هونغ كونغ، تأسست في عام 2013، وتمتلك مراكز البحوث والتنمية في باريس وشنغهاي. كما لديها مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة تحت علامة “Infinix” في الصين.

وبهذه الخطوة الاحترافية تواصل إدارة “العميد” مساعيها لتنويع مصادر دخل الفريق. بعدما كانت شهر ديسمبر 2024، قد جددت عقد شراكتها. مع شركة “هايسنس” الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية.