المولودية تُدين الاعتداءات التي تعرض لها الأنصار في طريق العودة من بسكرة

استنكرت إدارة مولودية الجزائر، الاعتداءات التي طالت أنصار فريقها، ليلة السبت إلى الأحد، في طريق العودة من بسكرة نحو الجزائر العاصمة.

وتأسفت إدارة “العميد” على الصور المؤسفة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي. والتي تظهِرُ حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها أنصارها وهم في طريق العودة، بعد الفوز على اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ 23.

كما دعت في بيان نشرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، أنصار الفريق للتحلي بالوعي واليقظة وتغليب المصلحة العامة.

متمنية طريق السلامة لكل الأنصار المتنقلين إلى بسكرة. وأن يصلوا بخير إلى ديارهم وذويهم.

وختمت إدارة “العميد” بيانها بآية قرآنية: “إنما المؤمنون إخوة”، وشددت على ضرورة تفادي الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.