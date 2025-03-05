المولودية تُطمئن بخصوص إصابة كيبري

طمأنت إدارة مولودية الجزائر، أنصارها بخصوص الوضعية الصحية للاعب الايفواري، كيبري جونيور.

وكان كيبري، قد غادر لقاء الجولة الـ 18 أمام الضيف شباب قسنطينة. الذي لعب يوم الجمعة الماضية، ما بين الشوطين، متأثرا بإصابة، على مستوى الكاحل، بعدما سجل قبلها هدفا للمولودية.

وكشفت إدارة العميد، بأن الايفواري، يواصل تدريباته على إنفراد. مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها، بعد مغادرته لقاء “السياسي” اضطراريا، أظهرت بأنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة.

كما أوضحت المولودية في بيان مقتضب على صفحتها عبر “فيسبوك” بأن مشاركة كيبري جونيور، في اللقاء المرتقب غدا الخميس. أمام المضيف مولودية وهران تبقى بيد الطاقمين الفني والطبي.