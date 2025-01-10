المولودية تُطيح بمازيمبي وتقترب من ربع نهائي “تشامبينزليغ”

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، فوزا مهماً أمام ضيفه تي بي مازيمبي، بهدف دون رد. في إطار الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

وإنتهت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، بفوز المولودية، بهدف دون رد، من توقيع اللاعب، أكرم بوراس، من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ36.

ومكّن هذا الفوز ممثل الجزائر في رابطة الأبطال من رفع رصيده للنقطة الثامنة، محافظا على وصافة المجموعة الأولى. بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال السوداني صاحب العشر نقاط.

ليحافظ نادي مولودية الجزائر على حظوظه في التأهل لربع نهائي المنافسة القارية.

في انتظار مواجهة الهلال ويونغ أفريكانز، المرتقبة يوم الأحد، وفي حال فوز الفريق السوداني، سيضمن “العميد” تأهله مباشرة للدور ربع النهائي، قبل جولة الختام، حين يتنقل الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يونغ أفريكانز.