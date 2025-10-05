المولودية تُعلن تدعيم طاقمها الفني

أعلنت ادارة مولودية الجزائر، ليلة السبت إلى الأحد، عن التحاق عضو جديد بطاقمها الفني، الذي يقوده الجنوب إفريقي. رولاني موكوينا.

وكشفت إدارة “العميد” التحاق محلل الفيديو المصري. سعيد النحاس. بطاقم موكوينا. قادما من الأهلي المصري.

واشتغل النحاس مع نادي القرن لمدة موسمين. تُوّج خلالهما ببطولتي الدوري المصري. والمشاركة في بطولة “الإنتركونتينتال”. والوصول لدورها نصف النهائي. بالإضافة لتتويجه بالسوبر المصري.

كما سبق له العمل مع نادي كليبوباترا المصري، وتُوّج مع الفريق بطلا لكأس العاصمة. وخاض تجربة أخرى من بوابة الدوري السعودي، مع نادي الجبلين لمدة موسمين.