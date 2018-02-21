المولودية تُهين “أوتوهو” بتسعة أهداف وتتأهل للدور ال16 من التشمبيانزليغ

فاز فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم الأربعاء بتسعة أهداف دون رد على الضيف “أوتوهو” من الكونغو برازافيل.

في لقاء العودة من الدور التمهيدي لمُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبفوز اليوم ضمن العميد تواجده في الدور ال16 رغم خسارته ذهابا بهدفين دون رد بالكونغو برازافيل.

وبصم المُهاجم نقاش في هذا اللقاء على سوبر هاتريك فيما وقع الخماسية الأخرى كل من سويبع، حشود، أمادا، بالغ ودرارجة.

وأوقف الحكم المُباراة في الدقيقة 89 بسبب الإصابات المتوالية للاعبي أوتوهو وإستنفاذ الفريق لتغييراته.

ماجعله غير قادرا على إكمال اللقاء ب6 لاعبين فقط من جانب الضيوف وهو ما لا تسمح به قوانين كرة القدم.