المولودية راهي تخلع …ولياسما حالفة ما تسمح 

تتجه أنظار عشاق المستديرة أمسية اليوم إلى ملعب 5 جويلية، الذي سيحتضن الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

ويبحث أشبال المدرب ميلود حمدي، عن تحقيق الفوز والعودة إلى سكة الإنتصارات بعد النتائج المسجلة في اللقاءات الماضية.

فيما يتواجد العميد، في أفضل أحواله بعد الفوز العريض المسجل أمام أوتوهو الكونغولي بـ 9 أهداف كاملة في الدور التهميدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويعتبر فريق مولودية الجزائر النادي الوحيد الذي يلعب على مستوى الجبهات الثلاث، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الجمهورية.

ويحل حاليا المرتبة الثالثة في البطولة ويسعى للتنافس على اللقب، بالإضافة إلى تأهله إلى الدور الـ16 من رابطة أبطال إفريقيا.

وتعرف مباراة اليوم غياب الثنائي فوزي يايا، وعبد الرحمان مزيان من جانب الإتحاد، بسبب الإصابة فيما سيغيب اللاعب ابراهيم بدبودة عن صفوف الفريق لنفس السبب.

ويحتل فريق إتحاد العاصمة المركز الخامس من الترتيب العام للبطولة برصيد 31 نقطة فيما يحتل العميد المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة.

وتدخل مباراة اليوم بين سوسطارة والعميد ضمن الأسبوع 21 من الرابطة المحترفة الجزائرية.