المولودية على بعد 90 دقيقة من ربع نهائي البطولة العربية

يسعى فريق مولودية الجزائر، لاقتطاع تأشيرة التأهل لربع نهائي البطولة العربية، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مبارة اليوم الأربعاء، أمام ظيفه النصر السعودي.

أشبال المدرب عمروش، يسعون لتأكيد الفوز الذي عادو به من السعودية، في مباراة الذهاب، عن طريق هدف وليد درارجة، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم.

وسيصطدم العميد، بطموح النادي السعودي، الساعي للثأر لنفسه، من خلال الإطاحة بالمولودية على ميدانها، مستغلا في ذلك تذبذب مستوى الفريق مؤخرا في البطولة.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، أمام النصر السعودي، مقررة أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الـ18:00 مساء. بملعب “05 جويلية”.