المولودية في سفرية صعبة وبن عكنون تبحث عن نقاط الأمان

يسدل مساء اليوم الاثنين، الستار على فعاليات الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة، والتي لعبت يومي السبت والأحد الماضيين.

ويحمل برنامج اليوم، في طياته مواجهتين غاية في الأهمية، تنطلقان بداية من الساعة 15:30، وستلعب بأهداف متباينة.

وتلعب الأولى بملعب 20 أوت ببشار، بين شبيبة الساورة والمتصدر مولودية الجزائر بـ 46 نقطة. حيث يبحث هذا الأخير عن تحقيق الفوز وتوسيع الفارق من جديد إلى 12 نقطة، عن الملاحق المباشر شباب قسنطينة.

بينما يسعى “نسور الجنوب” بـ 27 نقطة. لتأكيد صحوتهم الأخيرة بفوزهم في البيض أمام المولودية المحلية. والذي جاء بعد هزيمتين وتعادلين في البطولة وإقصاء من الكأس.

أما المواجهة الثانية فلا تقل أهمية من حيث الحسابات عن سابقتها. وتجمع بين نجم بن عكنون. الذي يعاني من شبح السقوط بـ 19 نقطة. وأتليتيك بارادو، صاحب 31 نقطة، وهي المباراة التي تعتبر مصيرية للنجم من أجل التنفس قليلا والابتعاد عن منطقة السقوط.

في حين أن “الباك” يسعى لتجديد العهد مع الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية بتعادلين وهزيمة في البطولة وإقصاء مفاجئ من منافسة كأس الجزائر.