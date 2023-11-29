المولودية لن تستفيد من صفقة إحتراف ديانغ!

كشفت تقارير مصرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صفقة لاعب مولودية الجزائر السابق أليو ديانغ نحو الأهلي المصري عام 2019.

ونشر موقع “المصري اليوم“، تفاصيل صفقة إنتقال لاعب المولودية السابق للمارد الأحمر، لتوضيح الأمور بعد تداول شائعات بإستفادة المولودية بـ10% من صفقة إحتراف ديانغ في أوروبا.

ووفق للمصدر، الذي نشر بنود صفقة شراء الأهلي للاعب المالي أليو ديانج، من نظيره مولودية الجزائر، مقابل مليون و100 ألف دولار أميركي.

وأكد المصدر، أن البند الرابع من الصفقة على عدم أحقية المولودية بالحصول على أي نسبة عند بيع الأهلي لديانغ مستقبلا.

وكان البند الرابع من الصفقة على النحو التالي:”يقر الطرف الثاني ( نادي مولودية الجزائر)، بأن المبلغ المتفق عليه، مقابل لهذا الانتقال النهائي للاعب المذكور يشمل جميع حقوق الرعاية والتدريب والتكافل والتضامن، الخاصة باللاعب ولا يجوز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات مالية عن هذا حاليًا أو مستقبلًا من أي نوع كما يقر بأنه لا يوجد أي حقوق رعاية لأي نادي أخر عن اللاعب.