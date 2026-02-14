المولودية متأخرة في الشوط الأول أمام صن داونز

أنهى فريق مولودية الجزائر، الشوط الأول من مواجهته للمضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متأخرا في النتيجة بـ 1-0.

ودخل “العميد” اللقاء المندج ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. المقام بملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، بتحفض كبير واحترام أكبر للمنافس.

الأمر الذي كلف الفريق هدفا مبكرا، في الدقيقة الـ 6، بعد خطأ لا يغتفر من متوسط الميدان العربي ثابتي، الذي ضيع الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وأطلق لاعب صن داونز، أرثور سالس. تسديدة قوية صدها الحارس قندوز، إلا أن المهاجم بريان ليون، كانت في المكان المناسب، ووضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، ستقصى المولودية من “الشامبينزليغ” بعد تجمد رصيدها عند النقطة الـ 7، مقابل 9 لصن داونز، و11 للمتصدر الهلال السوداني، الذي أنهى شوطه الأول أمام ضيفه لوبوبو الكونغولي. متقدما في النتيجة بـ 1-0.

وسيكون أمام “العميد” ومدربه رولاني موكوينا، 45 دقيقة أخرى، من أجل استدراك الأمور. وتعديل النتيجة على الأقل، لضمان العبور إلى ربع نهائي الأبطال.