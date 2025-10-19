المولودية متأخرة في شوطها الأول من لقائها الإفريقي

أنهت تشكيلة مولودية الجزائر، شوطها الأول من مواجهتها للمٌضيف كولومب سبورتيف الكاميروني، متأخرة في النتيجة بهدف من دون رد.

ونجح الفريق الكاميروني، في مباغتة “العميد” بعد أخطاء فادحة في الدفاع. بهدف خلال أول 15 دقيقة، عن طريق المهاجم المتألق ليومبا.

وظهر ممثل الجزائر، في “الشامبينزليغ” بوجه شاحب في الشوط الأول من اللقاء المندرج ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، واكتفى بالاعتماد على الهجمات المعاكسة.

واتيحت للمولودية فرصتان للتعديل من هجمتين معاكستين. الأولى عن طريق بايزيد، في الدقيقة 30 بعدما انفرد بالحارس، سومبانغ، إلا أن كرته اصطدمت بالعارضة الافقية.

قبل أن يجد اللاعب الايفواري، كيبري جونيور. هو الآخر نفسه وجها لوجه من هجمة خاطفة في الدقيقة الـ 40، إلا أن تسديدته جانبت القائم الأيمن لمرمى الفريق الكاميروني.