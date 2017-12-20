المولودية والإتحاد في صراع لضم شنيحي

دخلت إدارتا مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة، في صراع من أجل ضم اللاعب الجزائري “شنيحي” في الميركاتو الشتوي.

وحسب المصادر التونسية، فإن شنيحي وحتى بلخيثر قررا الرحيل عن الإفريقي بصفة نهائية والعودة إلى الجزائر.

ويريد قاسي سعيد الفوز بصفقة شنيحي، بعد خسارته لصفقة سيديبي في الصائفة الماضية لصالح الغريم إتحاد العاصمة.

من جهة أخرى، يبحث نادي سوسطارة على إضافة قوية في خط الهجوم ولاعب الإفريقي قد يكون أحد الحلول.

يذكر أن شنيحي يتواجد في الجزائر رفقة بلخيثر قبل تسوية وضيعتهما مع النادي الإفريقي.