المولودية و “السياربي” يتعرفان على منافسيهما في رابطة الأبطال

تعرف ممثلا الجزائر في منافسة رابطة الأبطال، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، اليوم الخميس، عن منافسيهما، في الدور التصفوي الأول للمنافسة الإفريقية.

وأسفرت القرعة، التي أجراها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بمقره الواقع بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع بطل الجزائر، مولودية الجزائر، في مواجهة المنافس نادي واتانغا من ليبيريا، في الدور التصفوي الأول لرابطة أبطال إفريقيا. وفي حال التأهل، ستواجه المولودية في الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور المجموعات، الفائز من مواجهة عزام التنزاني و نادي الجيش الرواندي.

فيما سيواجه الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، نادي شباب بلوزداد، المنافس نادي أسي ليوبار الكونغولي، في ذات الدور.

وفي حال تأهل الشباب، سيلاقي في الدور التصفوي الثاني، المتأهل من مواجهة دواني البوركينابي و القطن البينيني .

وللإشارة، سيلعب ممثلا الجزائر، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، مواجهتي الذهاب خارج الديار، فيما سيستقبلان منافسيهما، في مواجهتي الإياب.