المولودية تتعثر في الكلاسيكو أمام القبائل وبلوزداد يعود بنقطة من قسنطينة

تعثر نادي مولودية الجزائر بتعادله دون أهداف أمام ضيفه شبيبة القبائل، في قمة الجولة الـ21 من بطولة الرابطة المحترفة، التي احتضنها ملعب الشهيد علي عمار “المدعو لابوانت” بالدويرة، وسط حضور جماهيري معتبر لأنصار الفريق العاصمي.

وعرف كلاسيكو الجزائر، ندية كبيرة بين الطرفين، إذ حاولت المولودية فرض ضغط هجومي منذ الدقائق الأولى، مقابل اعتماد شبيبة القبائل على المرتدات السريعة والتنظيم الدفاعي المحكم. ورغم الفرص المتبادلة، عجز الفريقان عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ويواصل “العميد” بذلك سلسلة نتائجه المتذبذبة، بعدما سجل تعثره الثاني تواليا، عقب الهزيمة التي مني بها خارج الديار أمام مولودية وهران. وذلك بعد أيام قليلة فقط من إقصائه من دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا. ورغم ذلك، حافظ الفريق على صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.

من جهة أخرى، عادت شبيبة القبائل بنقطة ثمينة من العاصمة، في وقت لم تتذوق فيه طعم الانتصار منذ 5 مباريات في مختلف المنافسات. كما عرفت هي الأخرى مشوارا دون التطلعات في المنافسة القارية هذا الموسم.

بلوزداد يعود بنقطة من قسنطينة

وفي لقاء آخر، فرض شباب بلوزداد التعادل السلبي على مضيفه شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، ليعود بنقطة ثمينة من خارج الديار.

وبهذا التعادل، حافظ شباب قسنطينة على مركز الوصافة برصيد 36 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحا على صدارة الترتيب مع اقتراب الجولات الحاسمة من الموسم.