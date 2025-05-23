المولودية تحسم الداربي العاصمي أمام الاتحاد وتقترب من التتويج باللقب

حسم فريق مولودية الجزائر، بقيادة المدرب خالد بن يحيى، الداربي العاصمي امام غريمه اتحاد العاصمة بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد المتألق أكرم بوراس، في الدقيقة الـ32 من المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ورفعت مولودية الجزائر رصيدها إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، معمقا الفارق عن ملاحقه شبيبة القبائل إلى 6 نقاط. ويقترب من تجسيد حلم التتويج بلقب الرابطة المحترفة للمرة الثانية توالياً.

في حين فشل فريق “سوسطارة” في تعزيز مكانته في السلم الترتيب، والثأر من الهزيمة التي مني بها في لقاء الذهاب.