المولودية تعمّق الفارق في الصدارة واتحاد العاصمة يعود إلى سكة الانتصارات

عمّق نادي مولودية الجزائر الفارق في صدارة ترتيب الرابطة المحترفة، إلى سبع نقاط كاملة عن الوصيف شباب بلوزداد. بعد عودته، الخميس، بالفوز من ملعب ميلود هدفي بوهران، أمام المولودية المحلية، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار الجولة الـ19.

وبلغ العميد النقطة الـ40، يليه شباب بلوزداد برصيد 33 نقطة، الذي سقط في فخ التعادل خارج ملعبه أمام مولودية البيض.

ولحساب الجولة ذاتها، حقق اتحاد العاصمة فوزا بشق الأنفس، أمام ضيفه ترجي مستغانم بهدف دون رد. ليرفع رصيده للنقطة الـ32 في المركز الثالث، ويتدارك فريق “سوسطارة” الهزيمة الأخيرة أمام مولودية البيض.

كما تمكن نادي أتلتيك بارداو من العودة بالثلاث النقاط من ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، حيث فاز أمام أولمبيك أقبو، بهدفين مقابل هدف واحد.

ليرتقي أشبال دزيري بلال، للمركز السادس برصيد 26 نقطة. فيما تجمد رصيد أولمبيك أقبو عند النقطة الـ20 في المركز الـ13.