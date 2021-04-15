“الموندو ديبورتيفو”: “ماندي في مفكرة برشلونة” !

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو”، ان المدافع الجزائري “عيسى ماندي” يتواجد ضمن قائمة المدافعين الذين ترغب الادارة بالتعاقد معهم.

ونشرت الصحيفة الكاتالونية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن “ماندي” يتواجد في نهاية عقده وسيكون من السهل التعاقد معه.

إدارة “برشلونة” تريد التخلص من الفرنسي “أومتيتي” والتعاقد مع أحد المدافعين أبزرهما: “ماندي”، “ليساندرو مارتينز”، “ماركوس سانسي”.

يذكر أن المدافع الجزائري قرر الرحيل عن “ريال بيتيس” مع نهاية عقده ورفض تجديد العقد كما أن إنتر ميلان في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.