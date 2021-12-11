المونديال العربي.. مصر في المربع الذهبي والأردن يقصى بشرف

قطع المنتخب المصري تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز الصعب الذي حققه اليوم السبت بثلاثية مقابل هدف واحد أمام المنتخب الأردني.

وتمكن منتخب الأردن من تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 12 بتوقيع يزن النعيمات من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 45 ينجح مروان حمدى فى ادراك التعادل للفراعنة فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابى.

وسجل اللاعب أحمد الهدف الثاني في الشوط الإضافي عند الدقيقة الـ99، قبل أن يسجل اللاعب مروان داود الهدف الثالث في الدقيقة الـ120.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التونسي في الدور نصف النهائي من المونديال العربي.