المياه القذرة تغمر المنطقة الصناعية ذات النشاط الغذائي  ببئر الجير

بلغت نسبة تلوث المحيط بالمنطقة الصناعية، لبئر الجير بوهران، أبعادا خطيرة، بفعل ارتفاع منسوب المياه القذرة، بشكل ينذر بكارثة بيئية وصحية على مستوى أكبر منطقة حيوية تتواجد بها مصانع، تنشط في مجال الصناعات الغذائية الاستهلاكية.

حيث تشهد تدفق وديان من المياه القذرة التي ازدادت توسعا بفعل سيول الأمطار ، الأمر الذي تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات إلى جانب الأفاعي والجردان التي أصبحت تغزو المصانع الواقعة بمنطقة النشاطات لبئر الجير.

دون الحديث عن تلك الحشائش الضارة التي سدت المدخل الوحيد للمنطقة الصناعية، لتتوسع إلى الممرات الداخلية، ما تسبب في شل حركة سير وتوقف الشاحنات التابعة لتلك المصانع، لمباشرة عمليات الشحن.

ناهيك عن عرقلة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف في حال وقوع أي حادث عمل.

أمام هذا يطالب بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالمنطقة الصناعية لبئر الجير، الجهات المعنية، وعلى راسها والي وهران بضرورة التدخل العاجل، لإيجاد حلول جذرية لمشكل فيضان المياه القذرة وتسربها إلى داخل المصانع الناشطة اغلبها في المجال الغذائي، أمام عديد المراسلات والشكاوى لمصالح البلدية والدائرة لم تجد اذانا صاغية.