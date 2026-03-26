المياه: تحويل نحو 15 مليون م3 نحو سد الدويرة منذ شهر نوفمبر الماضي

وأوضح مدير وحدة الاستغلال متيجة وسط بالديوان، رضا طوايبية، أنه تم منذ بداية موسم التساقطات المطرية في شهر نوفمبر 2025 إلى غاية الآن، تحويل نحو 15 مليون متر مكعب من المياه انطلاقا من مقطع وادي الحراش بحمام ملوان (شرق) نحو سد الدويرة (الجزائر العاصمة).

وتتوقع ذات المصالح ارتفاع الحجم المحول نحو هذا السد. الذي يمون كل من ولايتي البليدة والجزائر العاصمة بماء الشرب والسقي الفلاحي خلال الأشهر المقبلة. حيث تقدر طاقته القصوى بـ 88 مليون متر مكعب، وفق نفس المسؤول.

وتوجه نسبة من مياه هذا السد لسقي الأراضي الفلاحية الواقعة بمتيجة الوسطى والجهة الغربية للجزائر العاصمة. حيث يرتقب أن “ترتفع حصة المياه الموجهة للسقي الفلاحي المخصصة للبليدة من هذا السد هذه السنة. بفضل التساقطات المطرية المعتبرة التي مكنت من حشد كميات معتبرة من المياه، استنادا للطوايبية.

كما قاربت مساحة الأراضي الفلاحية الواقعة بإقليم متيجة الوسطى المسقية بمياه هذا السد السنة الماضية 2000 هكتار. وهي المساحة المنتظر ارتفاعها في ظل توقع منح الولاية هذا الموسم حصة أكبر مقارنة بالسنة الماضية. وفق نفس المتحدث.

في حين، لم تتجاوز كمية المياه التي حولت نحو سد الدويرة. انطلاقا من مقطع وادي الحراش بحمام ملوان 12 مليون متر مكعب خلال سنة 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور