المياه تغرق مركب الحجار بعنابة وتوقيف مؤقت لمنشآته

تم، ليلة الخميس الى الجمعة، تسرب كميات هائلة من المياه إلى مركب الحجار –سيدار- بعنابة، بعد فيضان وادي سيبوس.

وقد تم توقيف مؤقت لمنشآت مركب سيدار الحجار بعنابة، بعد أن غمرت المياه الفرن العالي والمفولدات، وباقي منشآت المركب.

وحسب الرئيس المدير العام للمركب، شمس الدين معطا الله، فإن تسرب المياه بدأ في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة الخميس.

وأشار أن علو المياه، ببعض وحدات المركب، بلغ بين أربعة إلى خمسة أمتار، حيث غمر المناطق السفلى والمفولدات والشبكات الكهربائية.

وقد تعرض المركب لمثل هذا الفيضان سنتي 2001 و2011، مما تسبب في تعطيل نشاطه الإنتاجي لعدة أسابيع.

وتتواصل حاليا عمليات امتصاص المياه من وحدات المركب، وسط تجند لفرق الحماية المدنية والفرق التقنية التابعة لمركب سيدار الحجار.