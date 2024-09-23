المياه تغمر المنازل والهيئات العمومية بعدة ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الإثنين، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، لا تزال عملية البحث عن شخص مفقود إثر إرتفاع منسوب مياه الواد على مستوى الطريق الولائي رقم 38 ببلدية عين يوسف بالمدية متواصلة.

وفي المسيلة، تم التدخل لأجل إمتصاص مياه الأمطار في بلدية عين خضراء، بمدخل مسجد حي لاروكاد. وداخل بلدية عين خضراء، وداخل منزل بالمكان المسمى مشتة أولاد منصور.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار، من داخل قاعة بلدية ومنزلين ببلدية سيدي عيسى.

أما في ولاية ورقلة، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إنهيار جدار لمنزل بحي ربيعة العدوية، دون خسائر بشرية.

وفي البويرة، تمت عملية إمتصاص مياه الأمطار، من مدرسة إبتدائية الشهيد بلقاسمي بلخير.

أما في بسكرة، فقد تم إخراج شاحنة غمرتها مياه الأمطار بالمكان المسمى السخون واد الحي، ببلدية القنطرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم بنفس الولاية، إمتصاص مياه الأمطار بكل من إبتدائية خليفة أحمد بحي سيدي غزال، وحي المنشار و لمسيد.

وفي تبسة، تمت عملية إمتصاص مياه الأمطار بحي 150 مسكن وحي الجديد، ببلدية نقرين.

كما تم في ولاية بشار، إمتصاص مياه الأمطار بكل من مؤسسة باتيمطال طريق لحمر، ومنزل بحي مانوقة الدبابة.