المياه والكهرباء والنظافة تدفع المواطنين بحي عين عائشة لقطع الطريق العام في البليدة

أقدم العشرات من سكان حي عين عائشة بمركز بن حمدان التابعة لبلدية بن خليل، على قطع الطريق العام الرابط بين بن حمدان التابعة لولاية البليدة وتسالة المرجة باتجاه العاصمة.

ووضع سكان الحي الحجارة وأغصان الأشجار وعجلات مطاطية، واضرام النار بها تعبيرا منهم على جملة من المشاكل يعاني منها الحي وعلى رأسها أزمة العطش التي ضربت المنطقة.

بالإضافة إلى انقطاع المتكرر للكهرباء، ما تسبب في فساد اضاحي العيد، كما كشف بعض المحتجين لـ “النهار” أن مشكل آخر يعاني منه الحي هو انتشار الرهيب لقمامة التي اصبحت ديكور يزين الحي.

دون نسيان على الرائحة الكريهة التي تنبعث على بعد امتار في ظل غياب السلطات المحلية.

للإشارة فان “النهار” تنقلت إلى سلطات المحلية ومدير الجزائرية للمياه بالبليدة والذي لم يكن في مكتبه حسب عون امن الداخلي للمديرية لنقل تصريحات المسؤولين حول ازمة لكن لم يتم رد علينا.