“الميترو”: “لهذا السبب يفضل غوارديولا ضم محرز على هازارد” !

كشفت صحيفة “الميترو” البريطانية، عن السبب الذي جعل “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” يفضل ضم “رياض محرز” على نجم تشيلسي ” إيدين هازارد”.

وأكدت ذات المصادر أن تعدد مناصب محرز فوق أرضية الميدان يسمح لغوارديولا بإستعمال العديد من الخطط.

كما أن مدرب السيتي لاحظ أن كل من ساني وسترلينغ يجدان بعض الصعوبات في اللعب “واحد ضد واحد”.

ولهذا السبب أيضا تم تفضيل نجم الخضر حيث يحسن اللعب “واحد ضد واحد” ولطالما أذل مدافعي الخصم.

كما أن تألق “محرز” في الدوري الإنجليزي ومع فريقه “ليستر” يؤكد أنه قادر على تقديم الأفضل مع لاعبين كبار ومدرب كبير.

فحسب ماذكرت ذات المصادر فإن نجم “الفوكسيس” لا يزال بإمكانه التطور أكثر وأكثر.