الميترو مجاني للنساء غدا

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان لها أن التنقل عبر الميترو يوم غد الثلاثاء سيكون مجانا للنساء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. والمصادف ليوم 08 مارس من كل سنة.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، التنقل بالميترو مجاني لكل النساء طيلة يوم 8 مارس 2022. يوم عالمي سعيد لكل النساء”.

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