الميترو.. نقل أكثر من 260 مليون مسافر وهذه نسبة تقدم أشغال توسعته

قال وزير النقل، كمال بلجود، إن منذ دخول الميترو حيّز الخدمة وإلى 2022، تم نقل أكثر من 260 مليون مسافر. مشيرا إلى احتساب مدة التوقيت عن الخدمة من 22 مارس إلى غاية 7 أكتوبر 2021 بسبب جائحة كورونا. والتي تم تطبيق فيها برتوكول صحي من خلال فترة إعادة الاستغلال التجاري.

كما كشف الوزير، خلال رده على أحد أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن إيرادات الميترو قدرت بأزيد من 11 مليار دينار.

وبخصوص مشروع توسعة ميترو الجزائر، يبلغ الطول الكلي لشبكة الميترو والمبرمجة في العامة 60.96 كلم، بـ58 محطة مبرمجة. فما “هو قيد الانجاز اتحاد الحراش إلى المطار 9.5 كلم، بـ9 محطات 74 بالمائة”. و”من محطة عين النعجة-براقي الشطر الأول بـ4.4 كلم بـ4 محطات بتقدم الأشغال 72 بالمائة”. والشطر الثاني الذي يمتد على طول 1.76 كلم، لم ينطلق فيه بعد.

كما أشار بلجود، إلى شبكة مشروع توسع ميترو الجزائر نحو الأحياء الغربية للعاصمة. والذي يمتد المشروع التمهيدي على طول 26.5 كلم بـ24 محطة. كما يتعلق الأمر بكل من محطة ساحة الشهداء-باب الوادي-شوفالي، بـ9.5 كلم. وشوفالي-دالي ابراهيم-الشراقة–أولاد فايت 9.2 كلم بـ8 محطات . وشوفالي-دالي ابراهيم-العاشور-الدرارية 7.8 كلم بـ8 محطات.

وأبرزت رئيسة لجنة النقل، بيدة في بداية الأشغال،موقع مؤسسة ميترو الجزائر كواحدة من بين المؤسسات الحيوية في مجال النقل. خصوصا بعدما صارت تسير حاليا بإطارات جزائرية 100 بالمائة وذلك بعد انتهاء عقد الشريك الفرنسي.

في حين، أكدت بيدة ضرورة تسريع عملية مد خطوط ميترو الجزائر باعتباره مشروعا حيويا. ودعت إلى وضع كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحسين نسبة تقدم الأشغال بما يتماشى مع الحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل.