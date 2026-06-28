الميركاتو الصيفي.. رائد القبة يتعاقد رسمياً مع غزالي

أعلنت إدارة رائد القبة رسمياً إتمام إجراءات التعاقد مع وسط الميدان الهجومي، الصغير غزالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع اتحاد الشاوية.

ويعَدُّ ابن مدينة قسنطينة، صاحب الـ 26 عاماً، إضافة قوية للخط الأمامي للتشكيلة، إذ يملك مؤهلات فنية مميزة أكدتها أرقامه خلال الموسم المنصرم بمشاركته في 28 مباراة بمجموع 1546 دقيقة لعب. نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة الفارق في الخط الهجومي.

ورحّبت عائلة رائد القبة باللاعب غزالي، متمنّية له كل التوفيق والنجاح في قيادة “المدرسة” نحو تحقيق الأهداف المسطرة وإسعاد الأنصار.