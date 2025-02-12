المير السابق لبئر خادم محل متابعة بسبب رخصة سير إستثنائية في جائحة كورونا

أرجأت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء للأسبوع القادم، ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم المدعو “ع.جمال”. وذلك عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة المراسيم والقرارات الإدارية.

إثر التوقيع على ترخيص استثنائي للسير خلال فترة الحجر الصحي بجائحة كورونا. من أجل تسهيل مواصلة أشغال تعبيد الطريق العمومي بتيقصراين لتوقيف إحتجاج الساكنة على عدم استكمال الأشغال. وتعذر السير الحسن وانتشار الغبار واشغال الحفر.

رخصة إستثنائية للسير أثناء جائحة كورونا

تحريك الدعوى العمومية حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” جاءت بناءا على تقرير صادر عن المفتشية العامة لولاية الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر 2019. على إثر قيام عناصر الأمن الحضري الخامس تيقصراين بتنظيم حركة المرور. حيث استوقفوا الشاحنة التي كان يقودها “ب،ا”، وبعد المراقبة تبين خرقه لقانون سير الشاحنات الوزن الثقيل في غير الاوقات المسموح بها ليسلمهم رخصة إستثنائية صادرة عن الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لبئر مراد رايس. منحت لفائدة المقاولين “م.ع”،” ق.ب” صالحة لمدة شهر ، اي منتهية الصلاحية.

وفي مساء ذلك اليوم تقدم منهم المعني من جديد وقدّم رخصة إستثنائية لنقل الشاحنات صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم “ع.ج” لفائدة المقاول” م.ع” صالحة لمدة 7 أشهر. وهو ما اعتبر تجاوزا لصلاحيات الوالي المنتدب، واكد بخصوصه المير محل الاتهام أنه أصدر ترخيص التنقل خلال جائحة كورونا في اطار الصلاحيات الممنوحة له في اقليم بلديته ولتسهيل أشغال تهيئة الطريق التي كان المقاولان بصدد انجازها في اقليم البلدية. وبالتحديد طريق حي226 مسكن تيقصراين وتصاعد احتجاجات القاطنة على تاخر تسوية الطريق لسير مركباتهم بشكل آمن والغبار وأشغال الحفر .

واكد ان الرخصة التي سلمها للمقاول كانت للسير في طريق بلدي وليس ولائي، وسلمها طبقا لقانون البلدية. من أجل العمل ليلا ونهارا لتسريع اتمام الاشغال من خلال نقل التربة الزائدة وتزويد الورشة بالمواد التي يحتاجها المشروع.

حكم سابق بـ 3 سنوات حبسا

كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة سيدي احمد قد أصدرت بتاريخ 24 أكتوبر من العام الفارط. حكما يقضي بإدانة المير السابق لبئر خادم بـ 3 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج. وهو الحكم محل الاستناف امام الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة التي ارجأت البث فيه لتاريخ لاحق.

كما تجدر الإشارة أيضا، أن مير بئر خادم السابق سبق متابعته أمام محكمة سيدي امحمد بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. ومتابعته بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى تهم التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية. كما توبع متهمين آخرون المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية. و الملف فصل فيه بإجراء تحقيق تكميلي.

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