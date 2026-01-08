المير السابق لبني مسوس أمام العدالة بسبب قفة رمضان

اجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد الى تاريخ 15 جانفي ملف قضية فساد متابع بها رئيس بلدية بني مسوس السابق “ه.س”، رفقة (ق.ي) عون إدارة ببلدية بني مسوس هذا بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد طالت التحايل في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان سنة 2019 ،وجاء سبب تاجيل القضية بسبب غياب المتهمة الثانية في القضية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 15 سبتمبر 2019 ،اين تمت متابعة المتهمان من قبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية ،هذا بعدما وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة ،و جنحة تبديد أموال عمومية ،في حين أجلت اليوم قاضي الجلسة ملف الحال الى التاريخ السالف ذكره .

و للتذكير سبق وان تمت إدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبني مسوس “ه.س” بعقوبة سالبة للحرية عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في قضية منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص .