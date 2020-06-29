الميزانية الإضافية لولاية الجزائر سنة 2020 فاقت 175 مليار دينار

قدرت الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 بأزيد من 175 مليار دينار، خصص 73 بالمائة منها لقسم التجهيز والإستثمار بما يفوق 129 مليار دينار.

وأفاد أعضاء المجلس الشعبي الولائي اليوم الاثنين خلال الدورة العادية للمجلس، وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية، على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2020 و التي حددت الإيرادات و النفقات بمبلغ إجمالي فاق 175.834.794.465 .48 دينار، حيث تم تخصيص 73 بالمائة من هذه الميزانية لقسم التجهيز والاستثمار أي ما يزيد عن 129 مليار دج مقابل 27 بالمائة منها لقسم التسيير أي ما يربو عن 46 مليار دينار.

وأكد رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، عبد الكريم بنور، أن الصحة المالية لولاية الجزائر تسمح لها بإعطاء حلول و دعم المشاريع التنموية داخل وخارج العاصمة، مضيفا أن الميزانية الإضافية لسنة 2020 سمحت بتسجيل عديد المشاريع وتدعيمها، بدء ببرنامج التنمية المختلفة لمناطق الظل ودراسة ومتابعة أشغال إنجاز محول على الطريق الإجتنابي الثاني نحو ملعب الدويرة، إقتناء العتاد المدرسي لفائدة المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، تهيئة وترميم العيادات الجوارية في بوروبة و لاكونكورد وسارفونتاس وكذا أشغال تهيئة وترميم العمارات ببلدية بلوزداد ورد الاعتبار للعمارات الواقعة حول سوق الساعات الثلاث ببلدية باب الوادي.