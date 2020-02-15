الميزان التجاري للجزائر يسجل عجزا بـ6.11 مليار دولار خلال 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر، عجزا قدر بـ6.11 مليار دولار خلال سنة 2019، مقابل 4.53 مليار دولار سنة 2018.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن المديرية العامة للجمارك، فإن البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، تظهر أن الصادرات الجزائرية بلغت 35.82 مليار دولار خلال سنة 2019، مسجلة إنخفاضا قدره “-14.29 بالمائة” مقارنة بسنة 2018.

وبلغت الواردات 41.93 مليار دولار، مقابل 46.33 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 9.49 بالمائة.

ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في 2019، غطت فاتورة الواردات بنسبة 85.43 بالمائة مقابل 90.22 بالمائة في 2018.

ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 92.80 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادراتـ حيث قدرت بـــ33.24 مليار دولار مقابل 38.87 مليار دولار خلال 2018.

وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية، حيث لم تتجاوز 2.58 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.20 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، مقابل 2.92 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السنة المنصرمة، مقارنة بالسنة التي سبقتها.