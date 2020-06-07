الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2020

سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بـ 1.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2020.

أفادت المديرية العامة للجمارك، اليوم الاحد، أن الميزان التجاري سجل عجزا بـ 1.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2020، مقابل 1.19 مليار دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية أي بإرتفاع قدرت نسبته 26.21 بالمئة.

وأضافت الجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت حوالي 7.62 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك إنخفاضا قدره 24.89 بالمئة .

فيما سجلت الواردات الوطنية إنخفاضا بنسبة 19.52 بالمئة، لتبلغ 9.12 مليار دولار مقابل 11.33 مليار دولار استوردت عام 2019.

وسجلت، حسب الجمارك، الحروقات الجزء الرئيسي من الصادرات الجزائرية خلال الربع الأول من عام 2020 ، بنسبة 92.40 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، التي بلغت حوالي 7.04 مليار دولار مقابل 9.48 مليار دولار سجلت سنة 2019.