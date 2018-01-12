تسبّب انعدام “الميكروفون” بمكان استجواب المتهمين أمام هيئة محكمة الجنايات بالدّار البيضاء بالعاصمة، تأثيرا كبيرا على سيرورة جلسات المحاكمة.

حيث طرح نخبة من المحامين هيئة دفاع المتهمين، هذا الإشكال على قضاة الحكم، بسبب عدم وصول الصوت إليهم، لسماع التصريحات.

مما اضطرّ ببعض القضاة الإستعانة بـ”ميكروفون” المستشارين، المشكلّين لهيئة محكمة الجنايات، لضمان السير الحسن للجلسة.

وهوما حدث تماما بجلسة أمس، خلال محاكمة نجل النائب السابقة “فاطمة الزهراء.ش” التي شهدت محاكمة ماراطونية استلزمت الإستعانة بـ” الميكروفون”.

ويذكر أنّ محكمة الجنايات الجديدة بالدار البيضاء، جهزت بأليات حديثة ومتطورة، تضاهي نظيرتها العالمية، غير أن مكان محاكمة المتهمين.

لم تجهّز بـ” ميكرروفون “فقط، وهي الثغرة التي لم يستهين عليها المحامون، وأثاروها في كل جلسات محاكمة موكليهم.

منذ انطلاق الدورة الجنائية الحالية نوفمبر الفارط.

ياسمينة دهيمي