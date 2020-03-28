الميلان يعلن رسميا عن تأجيل موعد إستئناف التدريبات

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان له عن تأجيل موعد إستئناف التدريبات الجماعية، إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد الذي حصد قرابة ألف ضحية يوم أمس في إيطاليا.

وأصدر ميلان، بيانا رسميا، قال فيه:” أن العودة إلى التدريب ستؤجل إلى موعد يعتمد على السلطات المختصة والإستشارة الطبية، إن صحة وسلامة لاعبينا وموظفينا ومجتمعنا هم الشاغل الأكبر للنادي”.

وأضاف بيان الروسونيرى:” “ميلان مفتوح على الاتفاق الجماعي على أفضل حل للأندية والمشجعين، لمناقشة أي مقترحات للعودة إلى المنافسة في الوقت المناسب ، رهناً بالمبادئ المهيمنة التالية:

1 – سيعود النادي فقط إلى التدريب ولعب كرة القدم مرة أخرى بناء على نصيحة آمنة ومناسبة للقيام بذلك من السلطات المختصة والخبراء الطبيين.

2 – أي عودة إلى التدريب واللعب يجب أن تكون منظمة ويتم في ظل نفس الشروط لجميع الفرق في الدوري.