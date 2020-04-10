الميلان يمنع بيع 4 لاعبين من بينهم بن ناصر !

أكدت صحيفة “لاغازيتا ديلي سبورت” الإيطالية، أن نادي ميلان منع بيع 4 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل ومن بينهم اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأكدت الصحيفة، إن إدارة ميلان قررت الإبقاء على الرباعي، ثيو هيرنانديز، والجزائري إسماعيل بن ناصر، والإيطالي أليسيو رومانيولي والبرتغالي رافائيل لياو داخل صفوف النادي إستعداداً للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، إن مسؤولي ميلان حذفوا الرباعي المذكور من سوق الإنتقالات، للرغبة في إستمرارهم أفضل فترة ممكنة داخل النادي، حيث ترى الإدارة أنهم مستقبل الروسونيري.