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الرياضة

الميلان يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

بقلم فيصل زيان بوزيان
الميلان يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك
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هنأ، أمس الأحد، فريق إيسي ميلان الإيطالي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عقب نهاية مبارته ضد فيورنتينا التي فاز بها 1.0.

وغرد الحساب الرسمي للروسونيري عبر “تويتر”:”الجميع في ميلان يود التقدم بالتهاني لمشجعينا المسلمين بحلول عيد الفطر.

كما أضاف حساب الفريق :”نتمنى كل الأيام عيدا لكم يا الروسونيري”.

رابط دائم : https://nhar.tv/62rH0
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