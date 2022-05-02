الميلان يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك
بقلم فيصل زيان بوزيان
هنأ، أمس الأحد، فريق إيسي ميلان الإيطالي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عقب نهاية مبارته ضد فيورنتينا التي فاز بها 1.0.
وغرد الحساب الرسمي للروسونيري عبر “تويتر”:”الجميع في ميلان يود التقدم بالتهاني لمشجعينا المسلمين بحلول عيد الفطر.
كما أضاف حساب الفريق :”نتمنى كل الأيام عيدا لكم يا الروسونيري”.
Everyone at #ACMilan would like to congratulate all our Muslim fans for Eid El-Fetr. We hope all days are Eids for you, Rossoneri! ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/BytKiaAGxG
— AC Milan (@acmilan) May 1, 2022
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