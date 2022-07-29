الميلان يهنئ عدلي بمناسبة عيد ميلاده

هنئ الحساب نادي ميلان الإيطالي، لاعبه ذو الأصول الجزائرية، ياسين عدلي بمناسبة عيد ميلاده، والذي يصادف تاريخ اليوم.

وكتب الحساب الرسمي لبطل إيطاليا، على تويتر اليوم الجمعة:”ياسين، نتمنى لك عيد ميلاد الثاني والعشرين سعيد”.

يذكر أن، اللاعب ياسين عدلي يقترب من تمثيل المنتخب الوطني، في قادم الإستحقاقات بداية من التربص القادم للخضر، شهر سبتمبر، حسب عدة تقارير صحفية.