الميلي.. التيار المدخلي نشر العداوة في العالم الإسلامي

قال نصر الدين الميلي أستاذ الفرق والأديان، أن الشيخ فركوس إعتدى على مدارس لها قرون في مجال أصول الفقة قام بتأليفها علماء الأشاعرة.

وأضاف أنه من الخطأ والظلم وصف الأشاعرة بالروابض، لأن علماء الجزائر يعرفون حقيقة علماء الأشاعرة ومدى إنحرافها على الحق.

وإعتبر أن المداخلة والشيعة والأحمدية طوائف مستوردة وتيارات دخيلة على المرجعية الدينية للشعب الجزائري في الآونة الأخيرة.

مؤكدا أن التدين في المجتمع الجزائري يتسم بالرحمة والتعايش معتبرا أن التيار المدخلي نشر العداوة في صفوف العالم الإسلامي.