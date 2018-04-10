الميلي …المرجعية الدينية بالجزائر في خطر

قال نصر الدين الميلي، أنّ وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أفاد بأن الجزائر تتعرض لحملة شرسة من تيارات عقائدية تستهدف المرجعية الدينية.

وقال لدى إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن العالم العربي وخاصة الجزائر تعرف معركة عقائدية فكرية شرسة.

مشيرا إلى أن طوائف أخرى ستظهر لأن الدين يكون عامل في بناء أو هدم الوحدة الوطنية أومعول لهدم الشعوب.

مؤكدا أن مسؤولية الباحثين والعلماء واجب عليهم التنبيه من بضاعة أناس لهم ثقافة دينية هزيلة يشار إليهم كعلماء.

مشيرا بضرورة تلميع علماء الجزائر المنسيين ليصبحوا مراجع يعود إليها الشعب الجزائري في أمور دينه ودنياه.