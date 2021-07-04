المينيون يتجه إلى كرة القدم ويوقع عقدا مع فريق “آف سي لافال” الكندي

فن وثقافة
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المينيون يتجه إلى كرة القدم ويوقع عقدا مع فريق “آف سي لافال” الكندي الفنان الجزائري فيصل المينيون يوقع مع فريق آف سي لافال الكندي
بقلم نادية بن طاهر

يتجه الفنان الجزائري الشاب فيصل الرايسي والمعروف بـ”فيصل المينيون“، إلى عالم كرة القدم، ووقع عقدا مع فريق آف سي لافال الكندي.وسيبدأ الفنان بلعب المباريات، بداية من الأسبوع القادم.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية على انستغرام: “الحمد لله والشكر، لقد أمضيت رسميّا في فريق آف سي لافال الكندي.وسيتمّ تأهيلي للعب المباريات الأسبوع القادم إن شاء الله”.وأضاف المينيون: “أشكر كلّ من ساندني وأشكر مدرّبي وإدارة فريقي اللتي وضعت في الثقة وتمسكهم بي.وبذل كلّ مجهوداتها للحصول على وثيقة التحويل الدّولية اللتي تمكّنني من اللعب في الدوري الكندي.وكذلك أشكر الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لتسهيل المهمّة”.

وتابع المغني الجزائري: “إخترت اللعب بالرّقم 35 نسبة لليوم اللّذي ولدت فيه 3 ماي وأيضا نسبة لأصولي بلد أجدادي، قرية أولاد بونوّة ببرج منايل، اللتي تنتمي لولاية بومرداس وترقيمها هو 35”.ويقطن الفنان الجزائري الشاب، فيصل المينيون، منذ فترة، بكندا، أين عقد قرانه هناك العام الماضي، مع فتاة جزائرية.

https://www.instagram.com/p/CQ4pkDJM0YC/


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