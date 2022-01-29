المينيون يرد على منتقديه بطريقة مختلفة!

ردّ الفنان الجزائري، فيصل الرايسي، والمعروف في الوسط الفني، بـ”المينيون”، على كل من انتقد رغبته للعب في المنتخب الجزائري. كما قال الفنان، “أنا تعقلت ولم أعد أتدخل في أمور الناس وأتحدث إلا عن الرياضة”. لكن “الناس لا تريد الخجل من نفسها وتتهجم عليك امام الملأ”.

في حين، ومن جهة أخرى، شكر فيصل المينيون كل من وقف إلى جانبه، وشجعه على رغبته وطموحه المستقبلي. وقال الفنان، في أحد فيديو نشره عبر ستوري الانستغرام “أنا لم اعد فيصل الماضي، ولن أرد عليكم”.

كما تعرض فيصل المينيون لهجمة شرسة من قبل متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة حول الخضر. وكان الفنان المغترب، قد أكد استعداده للعب مع المنتخب الوطني لكرة القدم، في حال سمحت له الفرصة بذلك.

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فيصل المينيون يفتح فقرة أسئلة على الانستغرام

وفتح المينيون، فقرة الأسئلة مع متابعيه على صفحته بأنستغرام، أين كشف عن حلمه بحمل ألوان المتخب الوطني.

كما قال الفنان والذي يلعب لصالح فريق ينشط في الدرجة الثانية بكندا: “أعرف قدراتي، وخصني فقط ربي يلاقيني برجال يوقفو معايا ويديرو فيا الثقة. إن شاء الله سأعمل كل ما في وسعي لتحقيق الحلم”.

وفي إجابته على سؤال حول إمكانية استدعائه للعب في المنتخب الوطني مستقبلا. قال المينيون: “احنا نخدمو ولي كتبها ربي مرحبا ومكاش حاجة مستحيلة في الكرة”.

كما سأله متابع آخر قائلا: “هل بفريقك الحالي يستطيع الكوتش مناداتك للعب في المنتخب أو يجب فريق محترف للعب مع الجزائر”.

أجاب الفنان قائلا: “على ما أظن لازملي نروح لدوري فيه الاعلام مهتم بالكرة أكثر ويتابعوه الجزائريين. وتبث فيه مباريات حتى يقدر يشوفني الكوتش وبالاك نعجبو. هذاك النهار مستعد حتى للموت في الميدان من أجل اسعاد الشعب الجزائري وتشريف المنتخب”.

وحول إمكانية التحاقه بفريق في الدوري الجزائري، قال المينيون: “ليس من أهدافي نلعب في الجزائر. ولكن اذا كان فريق يكون محترف وعندو أرضية معشوشبة طبيعيا نقدر نقبل العرض يا خويا كرهت من العشب الاصطناعي”.

كما كشف الفنان، أنه تلقى عرضا من فريق كبير العام الماضي وقبل به ولكن الشخص الذي تفاوض معه، رحل من الفريق لذلك لم تكتمل الصفقة.

وفي إجابته على سؤال حول من يكون قدوته في عالم كرة القدم، رد فيصل المينيون قائلا: “رفيق صايفي”.