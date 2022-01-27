المُؤثر هشام الملولي يحاول الإنتحار حرقا في بث مباشر!

حاول المُؤثر المغربي المثير للجدل، هشام الملولي الإنتحار حرقا، أمام أمن مكناس في المغرب، في بث مباشر على صفحته بفايسبوك.

وتوجه الملولي أمس الأربعاء إلى مقر ولاية أمن مكناس حاملا معه قنينة مملوءة بالبنزين. محاولا إحراق نفسه أما المقر الأمني.

كما بث الملولي، محاولة الإنتحار عبر المباشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأقدم الملولي على هذا الفعل، احتجاجا على “إطلاق سراح 9 أشخاص قاموا بتخريب سيارته وعرضوا حياته للخطر”.

هذا وباشرت مصالح الأمن بمدينة مكناس المغربية التحقيق بمحاولة انتحار المؤثر هشام الملولي.

وأفادت مصادر محلية، بأن “المؤثر هشام الملولي تم إطلاق سراحة فيما بعد”.

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