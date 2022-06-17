المُبارزة كحلي تُتوج بالذهب في البطولة الإفريقية

تُوج اليوم الجمعة المنتخب الجزائري للمبارزة بثلاث ميداليات في اليوم الثالث للبطولة الإفريقية للأكابر التي جرت بالدار البيضاء المغربية.

وجاءت الميدالية الذهبية بفضل المبارزة، زهرة كحلي، على حساب المصرية ندى حافظ (15-10) في منافسة سيف الحسام.

بينما البرونزيتان فكانتا من نصيب، يوسف مادي، في سلاح الشيش وسوسن بوضياف في سيف الحسام.

وعقب التتويج بالميدالية الذهبية تم عزف النشيد الوطني الجزائري الذي دوى القاعة التي احتضنت المنافسة.