المُحاباة وتحطيم المَواهب يَطال رياضة الملاحة الشِراعية !

بات التراجع الذي تعرفه الرياضة الجزائرية يعصف حتى بالرياضات الأقل إهتماما من الجماهير ليصل للإتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية.

حيث تم تعيين ممثلي الجزائر في البطولة العربية للشراع بشكل يمكن وصفه بـ”الغريب” جعل بعض الرياضيين يشتكون الأمر للوزارة.

ناهيك عن إقصاء أحسن رياضية لسنة 2017 وبطلة الجزائر في جانفي الماضي أيضا لامية حميش من المشاركة في الدورة.

إضافة لصاحبة الوصافة وتم إختيار أصحاب المركز الثالث والرابع وعند إستفسارهم أجابهم المدرب الوطني بـ”أنا لي نديسيدي”.

في الوقت كان من الأجدر بالإتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية تحفيز أحسن رياضييها ولو معنويا.

خصوصا وأنهم مُقبلين على المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتاراغونا الإسبانية هاته السنة.