المُدرب السابق لأوناس يصفه بـ”الطفل”!

إعتبر “كيفين دوبونو” المدرب السابق في الفئات الشُبانية لنادي “شاتورو” الفرنسي، الدولي الجزائري آدم أوناس كان يتميز بعقلية “أطفال”.

وصرّح قائلا لجريدة “lanouvellerepublique” :”آدم كان موهبة، لم أرى في حياتي لاعبا بمثل مؤهلاته، ولكنه كان بمثابة طفل”.

وواصل :”أوناس كان بمثابة “رضيع” سواء من ناحية بنيته المرفولوجية أو من ناحية السلوك”.

وقارن التقني بين اليساري والمدافع “عبدو ديالو” المُنتقل حديثا لـ”باريس سان جيرمان”، بإعتبارهما كان ينشطان سويا في الفئات الصغرى.

وقال :”آدم كان بمثابة الأخ الصغير للجميع، والجنون الذي كان يصنعه في الميدان هو نفسه الذي كان يصنعه خارج الملعب”.

وأشار الفرنسي في نهاية المطاف بأن نجاح صاحب المُراوغات السحرية في مشواره الإحترافي، يُعتبر إنجازا كبيرا.

وأوضح بأن نجم الخضر الصاعد عانى كثيرا بسبب بُنيته الضعيفة، ولكنه عرف كيفية تجاوز العقبات.