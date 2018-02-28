المُدرب “سبع” يستدعي 28 لاعبا لتربص الخضر لأقل من 20 سنة

قرر “سليم سبع” المُدرب الوطني لمُنتخب (-20 سنة) إستدعاء 28 لاعبا للتربص الذي سيدوم من 03 إلى 08 مارس.

ويدخل هذا التربص في إطار التحضير لمُباراتي تونس ذهابا وإيابا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا المُقررة بالنيجر عام 2019.

وسيكون على اللاعبين المُستدعين لهذا التربص الإلتحاق بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى يوم 03 مارس بداية من 15:00.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

سعيد دعاس، حشود إبراهيم (مولودية الجزائر)، معاشو رضوان (إتحاد بلعباس)، مصطفى عمارة، هشام بوداوي، مسياد هشام، دهيري حسين، أدم زرقان، بوسيف مرزوق، زروقي مروان ( نادي بارادو)، سيدي محمد بن دادو (وداد تلمسان)، أدم أليلات، بجاوي أحمد، عليان ياسين (إتحاد العاصمة)، علاء الدين بلحران، أحمد محمد كروم، بلعريبي أيمن، مولاي عبد العزيز، بغداوي محمد الأمين (جمعية وهران)، توقاي محمد، زين الدين بلعيد، زردوم رضوان (نصر حسين داي)، بن زايد موسى (شباب ورقلة)، خليفي عبد الرزاق (شبيبة الساورة)، برابح محمد نجيب (رائد بومرداس)، عمورة محمد (شبيبة جيجل)، فوداد كريم، دالي يوسف (وفاق سطيف).