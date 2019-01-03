المُديرية العامة للأمن الوطني: “هذه حصيلة أحداث الشغب بين المولودية وفيلاج موسى”

أصدرت المُديرية العامة للأمن الوطني بيانا يُوضح حصيلة أحداث الشغب التي وقعت خلال المُباراة بين مولودية الجزائر ونادي “شباب فيلاج موسى”.

وأوضح بيان مصالح الأمن لجيجل، بأن الأحداث التي وقعت خلال مُباراة كأس الجمهورية، أسفرت عن توقيف 41 شخصا مُشتبها فيهم.

وتعرض 17 مُناصرا لإصابات مُتفاوتة بسبب أعمال العنف التي شهدتها مُدرجات ملعب “الشهيد رويبح حُسين” بمدينة جيجل.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن الجهات الأمنية في الولاية رقم 18 عرفت كيفية تسيير الأمور بإحكام، وتفادي إنزلاق الأوضاع.

وسيُقدم المُشتبه فيهم للسلطات القضائية بتهمة الإعتداء على القوة العمومية، الإخلال بالنظام العام، تحطيم وتخريب أملاك عمومية وخاصة قرب الملعب.