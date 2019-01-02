المُديرية الفنية الوطنية لـ”الجيدو” تُباشر الإستعداد لدورة “باريس”

الرياضة
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المُديرية الفنية الوطنية لـ”الجيدو” تُباشر الإستعداد لدورة “باريس”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد المُدير الفني الوطني لرياضة “الجيدو”، سليم بوطبشة، بأن البطولة الوطنية للأكابر، التي تُقام غدا الخميس، موعد مُهم بالنسبة له.

وصرّح قائلا لوكالة الأنباء الجزائرية :”هذه البطولة موعد هام، خاصة وأننا مُقبلون على الدخول في مُنافسة “الغراند السلام” بباريس الفرنسية”.

وأضاف :”كل العناصر ستُحاول تحقيق أفضل النتائج لضمان تأهلها للدورة القادمة بباريس، وفي نفس الوقت المُشاركة في التربص القادم بالنمسا”.

وأردف :”هذه البطولة ستكون فرصة لنا كمُديرية فنية، من أجل تقييم مُستوى المُصارعيين عموما وفي مُقدمتهم الذين يُمثلون المنتخب الوطني”.


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